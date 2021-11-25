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Son dakika haberi... Libya'da Askeri Mahkeme Halife Hafter hakkında idam cezası verdi

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Libya'da Askeri Mahkeme Halife Hafter hakkında idam cezası verdi

Son dakika haberi: Libya'nın Misrata kentindeki Askeri Mahkeme'nin, Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da yapılan saldırıyla ilgili davada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e idam cezası verdiği bildirildi.

Libya'nın Misrata kentindeki Askeri Mahkeme'nin, Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da yapılan saldırıyla ilgili davada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e idam cezası verdiği bildirildi.

Misrata Askeri Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da Hafter güçlerine ait uçakla yapılan hava saldırısında Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askerin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili açılan davada yapılan yargılama sonunda Halife Hafter başta olmak üzere ona bağlı güçlerin sözde komutanlarından Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri, Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Ceruşi ve Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'ye idam cezası verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Mahkemenin Hafter ve komutanlarının askerlikten ihraç edilmelerine karar verdiğini ve haklarında verilen kararın onları sivil haklarından da kalıcı olarak mahrum ettiği ifade edildi.

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