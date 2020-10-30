Son dakika haberi! Libya Başbakanı Sarrac, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak
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Son dakika haberi! Libya Başbakanı Sarrac, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak

30.10.2020 21:22 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:26
Son dakika haberi! Libya Başbakanı Sarrac, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak

Gelen son dakika haberine göre Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.

Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağı bildirildi. Sarrac, geçtiğimiz ay Ekim ayının sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. Sarrac'ın, Yüksek Danıştay ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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