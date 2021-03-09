Son dakika haberi! Libya Başbakanı Dibeybe: "Tüm taraflar Savunma Bakanlığı'nı istiyor, yeniden bir savaşa izin veremeyiz"

Son dakika gündem haberi... Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, tüm tarafların Savunma Bakanlığı'nı talep ettiğini belirterek, "Yeniden bir savaşa izin veremeyiz.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, tüm tarafların Savunma Bakanlığı'nı talep ettiğini belirterek, "Yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı." dedi.

Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) seçtiği Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde yeniden toplandı.

Meclis'te hükümet programını okuyan Dibeybe, "Tüm taraflar Savunma Bakanlığı'nı istiyor. Yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı." diye konuştu.

Hükümette sadece bir bakanı kendisinin seçtiğini, diğerlerinin ise Temsilciler Meclisi üyeleriyle istişareler sonucunda belirlendiğini ifade eden Dibeybe, eski hükümetlerde görev alan ve tartışmalı olan isimlerin kabine dışında tutulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Kabinenin yüzde 15'i kadınlardan oluşuyor

Dibeybe, kabinesinde 26 bakan bulunduğunu, bunların tamamını şahsen tanımadığını ancak "meclisin tavsiyelerine güvendiğini" vurguladı.

Kabinesinin, Dışişleri Bakanı da aralarında olmak üzere yüzde 15'inin kadınlardan oluştuğunu ancak bakanlıklarda yardımcılık rolleriyle bu rakamın yüzde 30'a çıktığını anlatan Dibeybe, yolsuzluğa izin vermeyeceğini, tüm bakanların mal varlıklarını beyan edeceğini vurguladı.

Ülkedeki yabancı paralı askerler konusunun "Libyalıların sırtında bir hançer olduğunu" söyleyen Dibeybe, Libya'nın paralı askerlerden arındırılması gerektiğini dile getirdi.

Savunma Bakanlığı görevini Başbakan üstlenecek

Bu arada Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammuda, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini ilk aşamada Başbakan Dibeybe'nin üstleneceğini, ileride Başkanlık Konseyi ile istişare halinde atamaların yapılacağını açıkladı.

Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti için güven oylamasına dün başladı ancak oturum tamamlanmayınca süreyi bir gün uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı