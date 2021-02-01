Son dakika haberi: Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi: Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

01.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:38
Son dakika haberi: Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1883'e, Bahreyn'de 375'e, Umman'da 1532'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1883'e, Bahreyn'de 375'e, Umman'da 1532'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 6 kişi yaşamını yitirdi, 771 yeni vaka tespit edildi, 880 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vefat sayısının 1883'e, vaka sayısın da 119 bin 402'ye çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 99 bin 586 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 431 kişi enfekte oldu, 439 kişi de iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 375'e, vaka sayısı 103 bin 57'ye, iyileşen hasta sayısı da 98 bin 599'a çıktı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi daha vefat etti, 198 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle can kaybı 1532'ye, vaka sayısı da 134 bin 524'e yükselirken, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 126 bin 949 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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