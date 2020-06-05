Son dakika haberi | Libya Adalet Bakanının eşinin çantasını çaldılar...Zanlılar kamerada
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Son dakika haberi | Libya Adalet Bakanının eşinin çantasını çaldılar...Zanlılar kamerada

Bir son dakika haberine göre Libya Adalet Bakanının eşinin çantasını çaldılar.

05.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:22

Libya Adalet Bakanının eşinin çantasını çaldılar...Zanlılar kamerada

Libya Adalet Bakanı Abdullah El-İdrisi'nin eşinin çantası, İstanbul'da yankesiciler tarafından çalındı

Suriyeli yankesiciler polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - Libya Adalet Bakanı Abdullah El-İdrisi'nin eşinin çantası, İstanbul'da yankesiciler tarafından çalındı. Yankesiciler polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümetin Adalet Bakanı Abdullah El-İdrisi, başkent Ankara'da ziyaret gerçekleştirirken, eşi Ahlaam Omar Alhusayn da İstanbul'u gezmek için kente geldi.

Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahalle Akdeniz Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezine geldi. Konuk bakanın eşi AVM'ye girdiği sırada kolundaki çantası yanına yaklaşan 3 kadın tarafından çalındı. Çantada 7 bin TL para ile Ahlaam Omar Alhusayn'ın pasaportunun bulunduğu öğrenildi.

2 Haziran tarihinde "yankesicilik" yöntemiyle yaşanan hırsızlık olayının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; elde edilen çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen polis, eşkal bilgileri belirlenen şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Suriye uyruklu Heyem N., Zahra S. ve Erıc Nasr, 3 Haziran tarihinde Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 3 şüpheli kadın, karakolda suçlarını itiraf etti.

Zanlılar 4 Haziran tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi | Libya Adalet Bakanının eşinin çantasını çaldılar...Zanlılar kamerada

Kaynak: İHA

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