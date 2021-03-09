Son dakika haberi | Liberya, 36 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Liberya, 36 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

09.03.2021 04:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 04:40
Son dakika haberi | Liberya, 36 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde, 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldığını açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde, 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldığını açıkladı.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Monrovia'ya ulaştı.

Liberya Sağlık Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, yaptığı açıklamada, hükümetin teslim aldığı aşıların, ülkenin Kovid-19'la mücadelesine yardımcı olacağını belirtti.

Aşıların, sağlık çalışanları tarafından test edildiğini ve ülkede kullanılmasına izin verildiğini kaydeden Kemayah, "Halkının sağlığını korumak, Liberya hükümetinin birincil yükümlülüğüdür." dedi.

Kemayah, ülkede yakında aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Liberya'da, salgının başından bu yana 2 bin 24 kişi virüse yakalandı, bunlardan 1892'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 85 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Usta Demet Akalın Ferhan Şensoy Çağlar Ertuğrul
Spor Mustafa Er Caner Erkin Mete Kalkavan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Liberya, 36 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 04:41:44. #1.14#
title