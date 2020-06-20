Son dakika haberi! LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu

Gelen son dakika haberlerine göre LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu Ahıska vatandaşı öğrenci, Türkçe'yi okuyamadığı için sınavı terk etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren Ahıska vatandaşı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu.

20.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:46

LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu

Ahıska vatandaşı öğrenci, Türkçe'yi okuyamadığı için sınavı terk etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren Ahıska vatandaşı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu.

İnegöl'de yaklaşık 6 bin öğrenci, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri altında LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. Okul kapısında öğrenciler ateşleri ölçülerek içeriye alındılar. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler önce sözel soruları yaptılar, 45 dakikalık molanın ardından sayısal oturuma girdiler. Saat 09.30'da başlayan sınava, Türkiye'ye yeni geldiği dönemde pandeminin başlaması nedeniyle ancak bir hafta okula gidebilen Ahıskalı bir öğrenci de girdi. Ahıskalı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu. Türkçe bildiğini ancak okumada güçlük çektiği için sınava girmediğini söyleyen 8. sınıf öğrencisi evine gitti. Okul önünde bekleyen veliler ise duruma üzüldü. Sınav bittikten sonra heyecanla çocuklarının çıkmasını bekleyen velilerin biranda sosyal mesafeyi unutup toplu bir şekilde bölgeden ayrılması dikkat çekti.

Son dakika haberi! LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı...
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Murat Boz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:07:54. #1.14#
title