Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
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Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Güncel

Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası 28 Mayıs'ta Ağrı'da yeniden görülecek.

Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir

ERZURUM - Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası 28 Mayıs'ta Ağrı'da yeniden görülecek. Davanın Ağrı'dan başka bir yerde görülmesi için UCİM tarafından CİMER'e yapılan başvurular ise değerlendirmeye alındı.

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen Leyla Aydemir öldürülmesi ile ilgili karar davasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir'de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası 28 Mayıs'ta Ağrı'da yeniden görülecek.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine Leyla Aydemir davasının Ağrı'dan başka bir yerde görülmesi için başvuruda bulunuldu. Yargı yerinin değiştirilmesi ile ilgili CİMER'e yapılan başvurular değerlendirmeye alındı.

"Yargı yerinin değiştirileceğinin kanaatindeyiz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan UCİM Erzurum Hukuk Koordinatörü Av. Oğuzhan Akyüz, "Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili görülen davanın yargı yerinin değiştirilmesi için 21.12.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine ilgili başvurumuzda bulunmuştuk. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı arasında ilgili yazışmaların yapıldığı yönünde tarafımıza bildirim yapıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi arasında yapılan görüşmeler neticesinde yargı yerinin değiştirileceğine inanıyoruz. Kamuoyu güvenliği ve mahkemeden çıkacak kararın kamuoyu vicdanını rahatlatması açısından yargı yerinin değiştirilmesi gereği hasıl olmuştur. Bizler de görüşmeler neticesinde yargı yerinin değiştirileceğinin kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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