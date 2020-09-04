Son dakika haberi: Lexus Tasarım Ödülleri'nde Grand Prix'in kazananı açıklandı
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Son dakika haberi: Lexus Tasarım Ödülleri'nde Grand Prix'in kazananı açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Tasarım dünyasının yakından takip ettiği Lexus Tasarım Ödülleri'nde büyük ödül, sürdürülebilir temiz suyun önünü açan "Açık Kaynaklı Topluluklar" isimli çalışmaya verildi.

Son dakika haberi: Lexus Tasarım Ödülleri'nde Grand Prix'in kazananı açıklandı
04.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:21

Tasarım dünyasının yakından takip ettiği Lexus Tasarım Ödülleri'nde büyük ödül, sürdürülebilir temiz suyun önünü açan "Açık Kaynaklı Topluluklar" isimli çalışmaya verildi.

Lexus açıklamasına göre, sekizinci kez gerçekleştirilen Lexus Tasarım Ödülleri'nde en büyük ödül olan Grand Prix unvanı, Kenya'dan katılım gösteren BellTower isimli ekibe verildi.

BellTower'ın "Açık Kaynaklı Topluluklar" ismini verdiği çalışması, 79 ülkeden 2 bin 42 başvuru arasından ilk sırayı aldı. 2013 yılında geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına başlayan program, büyüyerek ve tasarımla daha iyi yarınların mümkün olabileceği felsefesiyle devam ediyor. Jüri de katılımcıların tasarımlarını, "İhtiyaçları Önceden Bilmek", "Yenilikçilik" ve "Cazibe" olmak üzere Lexus markasının üç ana prensibiyle değerlendirdi.

Grand Prix Ödülü'nü kazanan "Açık Kaynaklı Topluluklar" çalışması, gelişmekte olan toplumlarda sık sık yaşanan sürdürülebilir temiz su kaynağı problemini çözmek üzere akıllı bir tasarıma imza atıyor. 6 finalist arasından ödülü alan BellTower'ın tasarımı, yağmur suyunu güvenli içme için toplarken toplumun güçlenmesine katkı sağlıyor.

2020 Lexus Tasarım Ödülleri, şartlar gereği ilk kez sanal jürinin sürece katılımıyla gerçekleştirildi. Genç tasarımcılara kendi yeteneklerini uluslararası arenada gösterme fırsatı sunan Lexus, 2021 başvurularını açtı ve 11 Ekim tarihine kadar tasarım başvurularını almaya devam edecek.

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Kaynak: AA

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