Son dakika haberi! Lesotho'ya COVAX kapsamında 36 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı
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Son dakika haberi! Lesotho'ya COVAX kapsamında 36 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

04.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:29
Son dakika haberi! Lesotho'ya COVAX kapsamında 36 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Son dakika haberine göre Güney Afrika ülkesi Lesotho, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Güney Afrika ülkesi Lesotho, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Güney Afrika merkezli Sunday Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Serum Enstitüsünce geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 36 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısı Lesotho'ya ulaştı.

DSÖ Lesotho Temsilcisi Dr. Richard Banda, "Bu teslimat, ilk ve önemli bir adım. Sağlık Bakanı başta olmak üzere Lesotholu yetkilileri tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede şimdiye kadar 10 bin 521 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 305 kişi hayatını kaybetti.

COVAX kapsamında, dün ve bugün çok sayıda ülke ilk parti aşıları teslim aldı. Bu ülkeler arasında Kenya, Sudan, Nijerya, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola ve Gambiya bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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