Son dakika haberi | Lazkiye'deki yangın Samandağ'dan izlendi
09.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:51
Son dakika haberine göre SURİYE'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinden çıplak gözle izlendi.
SURİYE'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinden çıplak gözle izlendi.
Sureye'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangını, karşı kıyıda bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinden çıplak gözle izlendi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI