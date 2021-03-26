Son dakika haberi: Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı

Bir son dakika haberine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine uymadığı gerekçesiyle ceza verildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine uymadığı gerekçesiyle ceza verildi.

Kovid-19 protokollerinin ihlaline yönelik İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Savcılığının başlattığı soruşturmada, Lazio'ya verilen cezalar belli oldu.

Ulusal spor mahkemesinin kararına göre, Kovid-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Lazio Kulübüne 150 bin avro, Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya 7 ay, kulüp doktorları Fabio Rodia ve Ivo Pulcini'ye de 12 ay hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

FIGC Spor Savcılığı ise söz konusu suçlama nedeniyle kulüp için 200 bin avro para cezası, başkan Lotito için 13 ay, kulüp doktorları Rodia ve Pulcini için de 16 ay hak mahrumiyeti cezası talep etmişti.

Soruşturma konusu

Laziolu oyuncular Ciro Immobile, Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı gerekçesiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge'le 28 Ekim 2020'de, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımıyla da 4 Kasım 2020'de yapılan maçların kadrosunda yer almamıştı.

Buna karşılık, oyuncuların, iki Avrupa kupası maçının ortasındaki tarihe denk gelen 1 Kasım 2020'deki Torino maçının kadrosunda yer alması, spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.

FIGC, 3 Kasım 2020'de Lazio'daki Kovid-19 testlerine ilişkin soruşturma başlatmış, Serie A ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yapılan ve sonuçları farklı çıkan test sonuçları incelemeye alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Jason Statham Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:07:27. #1.16#
title