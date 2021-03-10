Son dakika haberi... Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini bildirdi.

Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, başkent Riyad'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve İran destekli Husilerin birbirine yönelik saldırılarını değerlendiren Lavrov, "Sadece Yemen meselesinde değil, başka meselelerde de tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerekiyor. Buna göre, sivillerin ölmesiyle sonuçlanabilen saldırılar kabul edilemez." dedi.

Lavrov, Yemen'de tüm tarafların çatışmaları durdurması gerektiğini idrak etmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in girişimlerine destek vermesi temennisinde bulundu.

ABD'nin Yemen'deki koalisyon güçlerine yönelik askeri desteğini durdurma kararına da değinen Lavrov, "Silah sevkiyatının durdurulması, durumun barışa kavuşacağını garanti etmez. Silahı olan ve olmayanların çatışmaları durdurması ve müzakere masasına oturması önemlidir." diye konuştu.

ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" listesinden çıkardığını hatırlatan Lavrov, bunun Husilerin Yemen'de kapsamlı sürece katılması için işaret olduğunu söyledi.

Lavrov, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinde ve bazı Arap ülkeleri arasında birliğin yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu