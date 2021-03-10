Son dakika haberi... Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini söyledi

10.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:50
Son dakika haberi... Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini söyledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini bildirdi.

Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, başkent Riyad'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve İran destekli Husilerin birbirine yönelik saldırılarını değerlendiren Lavrov, "Sadece Yemen meselesinde değil, başka meselelerde de tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerekiyor. Buna göre, sivillerin ölmesiyle sonuçlanabilen saldırılar kabul edilemez." dedi.

Lavrov, Yemen'de tüm tarafların çatışmaları durdurması gerektiğini idrak etmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in girişimlerine destek vermesi temennisinde bulundu.

ABD'nin Yemen'deki koalisyon güçlerine yönelik askeri desteğini durdurma kararına da değinen Lavrov, "Silah sevkiyatının durdurulması, durumun barışa kavuşacağını garanti etmez. Silahı olan ve olmayanların çatışmaları durdurması ve müzakere masasına oturması önemlidir." diye konuştu.

ABD'nin Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" listesinden çıkardığını hatırlatan Lavrov, bunun Husilerin Yemen'de kapsamlı sürece katılması için işaret olduğunu söyledi.

Lavrov, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinde ve bazı Arap ülkeleri arasında birliğin yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Lavrov, Yemen meselesinde tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:51:46. #1.16#
title