"Batılıların Ukrayna'ya silah göndermesi, Kiev'in Minsk anlaşmalarını sabote etme isteğini körüklüyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısında Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah göndermesini eleştirerek, "Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silahlar göndermesi, Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını sabote etme isteğini körüklüyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısında Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim konusunda Batı'yı eleştirdi. Bakan Lavrov bölgede Kiev yönetiminin gerilime yol açan adımlar attığını iddia ederken, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğinin bu durumun önünü açtığını ifade etti. Avrupa'da savaş senaryolarına geri dönüldüğünü belirten Lavrov, "Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silahlar göndermesi Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını sabote etme isteğini körüklüyor. Kiev yönetimi doğudaki krizi güç kullanarak çözebileceğine inanıyor" dedi. AGİT'in Ukrayna'yı uyarması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Örgüt, çözüm için temel olan Minsk anlaşmasının revize edilmeyeceğine dair Kiev'e açık bir mesaj vermelidir" şeklinde konuştu.

"NATO'NUN DOĞUYA GENİŞLEMEMESİ DOĞRULTUSUNDA ISRARCI OLACAĞIZ"

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu sunduğu törende ABD ile yapılacak olan görüşmelerde NATO'nun doğu sınırlarına genişlememesi için anlaşma yapma konusunda ısrarcı olacaklarına dair sözlerini de hatırlattı. Lavrov, "NATO, doğuya doğru ilerliyor. Yakın gelecekte konuyla ilgili önerilerde bulunacağız. Bahanesiz ve ciddi değerlendirmeler bekliyoruz. Ayrıca AGİT'in burada ciddi bir rol alabileceğini düşünüyoruz" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet