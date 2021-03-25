Son dakika haberi! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Son dakika haberlerine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 9, Meksika'da 579, Arjantin'de 123, Kolombiya'da 120, Peru'da 182, Şili'de 18, Ekvador'da 36, Paraguay'da 51 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 220 bin 11'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 352 bin 438 vaka ve 68 bin 904 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 689 bin 646'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 579 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 714 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 199 bin 627'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 208 bin 755'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 748 bin 317'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 946'ya, 8 bin 300 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 877'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 49 bin 35 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 394'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 986 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 353 bin 210'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 244 bin 522'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 182 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 849 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 492 bin 519'a, virüse bağlı can kaybı 50 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 406 bin 304'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 402'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 825 artışla 947 bin 783'e, iyileşenlerin sayısı 888 bin 826'ya ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 16 bin 540'a, vaka sayısı da 3 bin 237 artışla 316 bin 807'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 688 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 200 bin 823'e, virüse bağlı can kaybı 3 bin 869'a, sağlığına kavuşanların sayısı 164 bin 401'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik