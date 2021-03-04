Son dakika haberi! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Son dakika haberler... Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1910, Meksika'da 857, Arjantin'de 376, Kolombiya'da 110, Peru'da 195, Ekvador'da 71, Bolivya'da 31 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1910 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 259 bin 271'e, 71 bin 704 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 718 bin 630'a yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 68 bin 616 vaka ve 60 bin 381 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 591 bin 590'na ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 857 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 793 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 188 bin 44'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 104 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 650 bin 230'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 376 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 52 bin 453, 14 bin 508 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 126 bin 531'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 921 bin 589 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 82'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 47 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 262 bin 646'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 160 bin 555'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 195 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 445 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 344 bin 969'a, virüse bağlı can kaybı 47 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 250 bin 47'ye yükseldi.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 71 artarak 15 bin 921'e, vaka sayısı da 2 bin 747 artışla 289 bin 472'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 247 bin 898 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 834 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 251 bin 391'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 734'e, sağlığına kavuşanların sayısı 195 bin 99'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan