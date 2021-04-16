Laleli'de dolu tramvaya binme kavgası kamerada
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Laleli'de dolu tramvaya binme kavgası kamerada

Laleli'de dolu tramvaya binme kavgası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı.

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı
FATİH Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmadıkları görülen yolcuların duraktaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Laleli Tramvay Durağında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın tramvay durağı doldu taştı. Yoğunluktan tramvay kapıları bir süre kapanmadı. 

Yolcular arasında tramvaya binme sırası yüzünden tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tehdit ve küfürler savurunca duraktaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler kavga edenleri güçlükle yatıştırdı. Maskesiz kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

 


- İstanbul
Laleli'de dolu tramvaya binme kavgası kamerada
Laleli'de dolu tramvaya binme kavgası kamerada
Laleli'de dolu tramvaya binme kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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