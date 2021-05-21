Son dakika haberi | 'LAF ATMA' YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KIZKARDEŞİ: BU KADAR UCUZ ÖLÜM OLAMAZ

Son dakika haberi: Antalya'da kız arkadaşı ile gittiği ormanlık alanda 'Laf atma' yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Antalya'da kız arkadaşı ile gittiği ormanlık alanda 'Laf atma' yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Kızkardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" dedi.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı mahallesindeki Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı hafif ticari araçla ormanlık alana gitti. İddiaya göre, burada kendilerine laf atan bir kişiyle Hakan Ökten arasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi üzerindeki tabancayı çıkartarak Hakan Ökten'e 2 el ateş etti. Hakan Ökten'i sırt kısmı ile göğüs altından yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ökten'i yaralanması üzerine Havva B. ise hafif ticari aracı kullanarak ormanlık alandan çıkmaya çalıştı. Havva B. yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Hafif ticari araçtan kendini dışarı atan Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobildekiler ve Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezindeki görevliler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafında morgdan alındı. Cenazenin alındığı sırada gözyaşı döken kızkardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" dedi.

Öldürülen Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verilecek. Olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı