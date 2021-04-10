Son dakika haberi | Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı
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Son dakika haberi | Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı

Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı

Son dakika gelişmesine göre Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Hazal Selin Arifoğlu'u renklerine bağladı.

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Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Hazal Selin Arifoğlu'u renklerine bağladı.

Kuzeyboru ekibi, bu sezon Galatasaray forması giyen milli oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme imzaladı. Eczacıbaşı VitrA altyapısında kariyerine başlayan 1992 doğumlu, 1.85 boyundaki orta oyuncu Selin Arifoğlu, Sarıyer Belediyespor, Karşıyaka, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, TED Ankara, Nilüfer Belediyespor ve Aydın B.Ş.Belediyespor ve Galatasaray takımlarının formasını giydi. Selin Arifoğlu, U23 ve Genç Milli Takım'da da görev aldı.


Son dakika haberi | Kuzeyboru, Selin Arifoğlu'nu renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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