KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA-1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Vedat BAYRAKTAR / SARIYER, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu.
MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Vedat BAYRAKTAR/ SARIYER, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Demirören Haber Ajansı / Güncel