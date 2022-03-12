KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA-1 - Haberler

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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA-1

Vedat BAYRAKTAR / SARIYER, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Vedat BAYRAKTAR/ SARIYER, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

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-olay yeri


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara, Kaza, Güncel, Haberler

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