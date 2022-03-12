KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA-1

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Vedat BAYRAKTAR/ SARIYER, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel