Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otoyolda Sevindikli Kavşağı yakınlarında Mehmet Admış yönetimindeki 34 KS 7588 plakalı kamyonet, Turan Alçı yönetimindeki 34 RU 729 plakalı otomobil ve Süleyman Demir yönetimindeki 34 KU 1403 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyere çarparak durabildi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan sürücü Mehmet Admış'ın oğlu Furkan Admış (16), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada otomobil sürücülerinden Turan Alçı yaralandı. Alçı, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Admış'ın yanı sıra diğer otomobilin sürücüsü Süleyman Demir de kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Furkan Admış'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten, kontrollü sağlandı.

Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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