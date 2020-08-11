Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi, duble yol trafiğe kapatıldı İşçilerin ihbar ettiği otomobil, aküsü bittiği için yol kenarına park edilmiş Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaat alanı önüne park...

Kuzey Marmara Otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği

Şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi, duble yol trafiğe kapatıldı

İşçilerin ihbar ettiği otomobil, aküsü bittiği için yol kenarına park edilmiş

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaat alanı önüne park edilen şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi. Duble yol trafiğe kapatılırken, yapılan incelemelerde aracın aküsünün bittiği ve çalışmadığı için yabancı uyruklu kişiler tarafından bölgeye park edildiği öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı üzeri Camili Mahallesi mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaat alanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kullandığı öğrenilen ve aküsünün bitmesi üzerine çalıştırılamayan 54 ADR 556 plakalı otomobil Kuzey Marmara Otoyolu inşaat alanına park edildi. Araçtan şüphelenen işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek önlem aldı.

Adapazarı-Korucuk duble yolu şüpheli araç nedeni ile trafiğe kapatılarak, otomobilin çevresi şerit ile çevrildi. İnşaat içerisinde çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Bomba İmha ekiplerince araç üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Otomobilin yabancı uyruklu sahibinin olay yerine akü ile gelmesi olayı gün yüzüne çıkarttı. Aküsü biten ve çalışmayan araç kısa süreli paniğe neden olurken, olayın gün yüzüne çıkması sonrasında duble yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA