Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında...
Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
13.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:34
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA