Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
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Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangın sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

- Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

TETOVA - Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangın sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yerel saatle 21.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastaneden yoğun duman yükseldi. Sağlık Bakanı Venko Filipce, faciada 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Can kaybının artabileceğini belirten Bakan Filipce, "Bugün çok üzücü bir gün" ifadesini kullanırken, bazı hastaların başkent Üsküp'teki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı. Filipce, doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Patlama yangına yol açtı"

Başbakan Zoran Zaev ise ülkeyi sarsan olaya yönelik yaptığı açıklamada, yangına bir patlamanın neden olduğunu, ancak başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü
Son dakika haber: Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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