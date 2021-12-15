Son dakika haberi... Kuzey Kore kurucu liderinin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung'un küçük kardeşi Kim Yong-ju hayatını kaybetti.

Kuzey Kore devlet medyasında çıkan haberler e göre, bir zamanlar ülkenin iki numarası olarak gösterilen kurucu liderin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Il-sung'un torunu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ölüm nedeniyle "derin taziyelerini" ilettiğini ve taziye çelengi gönderdiğini aktardı.

KCNA'nın yayımladığı taziye mesajında, "Kim Yong-ju, İşçi Partisinin çizgisini ve politikalarını uygulamak için özveriyle mücadele etti, parti ve devlet görevlerinde çalıştığı uzun yıllarda, sosyalist inşanın hızlanması ve Kore tarzı devlet düzeninin gelişmesine katkı sağladı." ifadelerine yer verildi.

Haber de, Kim Yong-ju'nun nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, Seul Birleşme Bakanlığı kayıtlarına göre Kim Yong-ju'nun 1920'de doğduğu belirtildi.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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