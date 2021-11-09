Son dakika haberi | Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı tutuklandı
AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Ballar Burmageçit mevkisinde önceki gün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin fındık bahçesinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kuzeni Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.