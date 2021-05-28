Son dakika haberi | Kuzenine cinsel istismardan yargılanan sanık beraat etti; küçük kızın annesi tepki gösterdi

Son dakika haberleri: ADANA'da kuzeni G.D.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.A. (19), beraat etti.

ADANA'da kuzeni G.D.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.A. (19), beraat etti. Çocuğunun yaşadığı travmanın ortada olması ve bilirkişi raporlarının da bunu doğrulamasına rağmen beraat kararı verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren anne G.D. (40), "Adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde, eşi D.D.'nin ailesiyle aynı evde yaşayan G.D., çocuklarıyla sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında görümcesinin oğlu E.A.'dan konu açıldı. Kızı G.D., "Siz, onun kötülüklerini bilmiyorsunuz" dedi. Durumdan şüphelenen G.D., kızıyla yalnız konuştu. Konuşmada G.D. annesine, kuzeni E.A.'nın kendisini Ekim 2018'de ağabeyinin odasına götürüp cinsel istismarda bulunduğunu, bir ay sonra ise Osmaniye'de akrabalarının evinde uyurken odaya girerek kalçasına dokunduğunu söyledi. G.D., durumu eşi D.D.'ye söyledi.

G.D. ve D.D. çifti, olayı netleştirmek için pedagog desteği almaya karar verdi. Kızları G.D.'nin olayı anlatırken görüntüsünü çekip, pedagoga gönderen çift, 'kızınız doğru söylüyor' cevabını aldı. Bunun üzerine aile, yeğenleri E.A.'dan şikayetçi olmak istedi. Ancak D.D., bir süre sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti. Eşiyle bu konuda anlaşmazlık yaşayan G.D., 27 Mayıs 2019 tarihinde eşinin ailesinin saldırısına uğradığını iddia ederek polise gidip hem aileden hem de E.A.'dan şikayetçi oldu. G.D. ayrıca, eşi D.D.'ye de boşanma davası açtı. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan E.A. tutuklandı.BERAAT ETTİE.A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. 20 Ağustos 2019'de 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan E.A., adli kontrol şartıyla tahliye edilerek, olay sırasında 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosya Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.16 Temmuz 2020'de Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şahitler dinlendi. Mahkeme heyeti, küçük kızın iddialarına ilişkin hastaneden heyet raporu istedi. G.D.'nin iddialarını dinleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kliniği uzmanları, hazırladıkları raporla iddiaları doğruladı. Bugün karar duruşmasına çıkan sanık E.A., beraat etti.BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIMBeraat kararı sonrası yıkılan anne G.D., duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adaletin yerine gelmesini istediğini söyleyen G.D., "Hukuki mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Benim çocuğuma heyetteki doktorlar inandı. Daha başka kanıta gerek yok" dedi.

G.D.'nin avukatı Sevil Aracı ise, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle böyle bir karar verdiler. Oysa çocuk beyanı tutarlıydı. Heyet raporları da bunu gösterdi. Mahkeme bu raporu talep etmişti. Dosyaya da girdi ama sonuç bu çıktı. Bu kararı istinafa taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik