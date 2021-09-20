Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı

ANKARA'nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İlçeye bağlı Karacaöğren köyünde kuyuya düşerek mahsur kalan geyiği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 metre derinliğindeki geyiği ip yardımıyla çıkardı. Yapılan kontrolde herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen geyik, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.