Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANKARA'nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

ANKARA'nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İlçeye bağlı Karacaöğren köyünde kuyuya düşerek mahsur kalan geyiği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 metre derinliğindeki geyiği ip yardımıyla çıkardı. Yapılan kontrolde herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen geyik, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı - Haberler
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