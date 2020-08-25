Son dakika haberi | Kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberine göre Karabük'te kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
25.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:22
Karabük'te kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Ödemiş köyü bölgesinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan ses geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuda bir dananın olduğunu gördü.
Danayı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek dananın gövdesine halat bağladı.
Ekipler halatı çekerek danayı kuyudan çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan dana, sahibine teslim edildi.
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Kaynak: AA