Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı

23.10.2020 20:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:30

Son dakika habere göre Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen 200 kiloluk dana, itfaiye ekipleri tarafından çift traktör ve seyyar makara sistemi kullanılarak kurtarıldı.

Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen 200 kiloluk dana, itfaiye ekipleri tarafından çift traktör ve seyyar makara sistemi kullanılarak kurtarıldı.

Olay, Susurluk ilçesine bağlı Kadıkırı kırsal mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Nebil Eren'e ait dana çiftçiye ait tarlada bulunan ve 25 metre derinliğinde ve içinde 1 metre su bulunan kuyuya düştü. Hayvanın kuyuya düştüğünü gören çiftçi Nebil Eren Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye Müdürlüğünden yardım talep etti. Kadıkırı Mahallesi'ne gelen ekipler 2 adet traktör ve kurdukları makara sistemi sayesinde kuyuya indiler. Kuyuya inen itfaiye erleri kuyuda bulunan dananın ayaklarına ip ve zincir bağlayarak ve traktörlerin çalışması sonrası kuyudan danayı çıkardılar. Kuyudan çıkan danada hiçbir yara veya sakatlık meydana gelmeden çıkarılarak kendilerine teslim edilmesi sonrası Susurluk itfaiye personeline teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı
Son dakika haberleri: Kuyuya düşen dana makara sistemiyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

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