Son dakika haberi | Kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncu operasyonla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncu operasyonla yakalandı

Son dakika haberi | Kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncu operasyonla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Erzurum'da kuyumcuya soygun amacıyla giren zanlı, iş yeri sahibini silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kuyumcuya soygun amacıyla giren zanlı, iş yeri sahibini silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Olay, 4 Aralık Cumartesi günü Yakutiye ilçesine bağlı Rabiaana Mahallesi Taşmağzalar Caddesi Rehber Kuyumculuk isimli iş yerinde meydana geldi. Maruf D., kuyumcu dükkanına, başında bere ve yüzünde maskeyle girerek altın ayırttı. Daha sonra, akşam 17.00 sıralarında elinde tabancayla dükkana giren Maruf D., iş yeri sahibi Oğuzhan Özünal'ı bacağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalarda, KGYS ve iş yerlerine ait toplamda 345 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren zanlının Maruf D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Maruf D.'nin yakalanmasına yönelik, tespit edilen Karaçoban ilçesindeki iki ayrı adrese Özel Harekat timleri ve cinayet- gasp büro amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlı ve olay günü kullandığı silah ele geçirildi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Son dakika haberi | Kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncu operasyonla yakalandı

Son dakika haberi | Kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncu operasyonla yakalandı

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

 Araçlarına giren hırsızı soda içerken yakaladılar

Araçlarına giren hırsızı soda içerken yakaladılar

 Evinden ayrılan 15 yaşındaki Neslihan'dan haber alınamıyor

Evinden ayrılan 15 yaşındaki Neslihan'dan haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title