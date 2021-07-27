Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI
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Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAYSERİ'de 20 kişiyi kar vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcu Namık Kemal S. (57) ve oğlu Necip Han S. (25) polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de 20 kişiyi kar vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcu Namık Kemal S. (57) ve oğlu Necip Han S. (25) polis ekiplerince gözaltına alındı. Kuyumcunun firari diğer oğlu aranıyor.

Olay, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Namık Kemal S. ile oğulları Necip Han S. ve Emin S., kar vadiyle çok sayıda kişiden para aldı. Yaklaşık 1 hafta önce kuyumcu dükkanının kapanması üzerine dolandırıldıklarını anlayan 20 kişi polis merkezine gelerek, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu kapsamda emniyete başvuruda bulunan 20 kişinin yaklaşık 6 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Ekipler yaptığı çalışmalarda baba Namık Kemal S. ile oğlu Necip Han S.?yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari Emin S.?yi yakalama çalışmaları ise, sürüyor.

Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI
Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI
Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI
Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: KUYUMCU BABA VE OĞLUNA 6 MİLYON TL DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTI - Haberler
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