Son dakika haberi... Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı
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Son dakika haberi... Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre - Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı Van'ın Çaldıran ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.

07.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:28

- Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.

Çaldıran ilçesinde bağlı Yassitepe Mahallesinde küçükbaş bir hayvanın kuyuya düşüp mahsur kaldığı bilgisi alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan müdahalede hayvan, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

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Son dakika haberi... Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

Kaynak: İHA

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