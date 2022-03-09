Son dakika haberi | Kuveyt'te İçişleri ve Savunma bakanlıklarına yeni isimler atandı

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, büyük oğlu Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ı İçişleri Bakanı, yeğeni Talal Halid el-Ahmed es-Sabah'ı da Savunma Bakanı olarak atadı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, hükümette yapılan yeni görevlendirmelere ilişkin Emirlik Kararnamesi yayınlandı.

Kararnameyle Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah İçişleri Bakanlığına, Talal Halid el-Ahmed es-Sabah da Savunma Bakanlığına getirildi.

Kuveyt Emiri'nin en büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf, daha önce Kuveyt Polis Birliği Başkanlığı ve Ulusal Muhafızlar Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştu.

Yine Kuveyt Emiri'nin kardeşinin oğlu olan Talal Halid de başkent Kuveyt'in Valisi ve Kuveyt Petrol Tanker Şirketi CEO'su olarak görev yapmıştı.

Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali es-Sabah ile İçişleri Bakanı Ahmed el-Mansur, 16 Şubat'ta, Meclis üyelerinin gensoru uygulamasını "keyfi" olarak kullanmasına tepki olarak istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, milletvekillerini, ülkenin menfaatini öncelemeye ve anayasal araçları "keyfi" bir şekilde kullanmaktan kaçınmaya çağırmıştı.