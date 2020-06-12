Son dakika haberi... Kuveyt'te 3 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
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Son dakika haberi... Kuveyt'te 3 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Son dakika güncel haberine göre Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerinin açılmasıyla 3 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Son dakika haberi... Kuveyt'te 3 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
12.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:58

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerinin açılmasıyla 3 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Ülke genelinde 800'den fazla camide cuma namazına katılan cemaat, maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek salgına karşı önlem aldı.

Kuveyt devlet televizyonu, Büyük Devlet Camisi'nde kılınan cuma namazını canlı yayımladı. Kuveyt Üniversitesi İslami İlimler Profesörü Muhammed el-Useymi tarafından kıldırılan namaza, kalabalık oluşturulmadan camide görevli çalışanlar katıldı.

Useymi, hutbede Kovid-19 önlemleri ve sağlık uyarılarının dikkate alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta kapatılan camiler, 10 Haziran'da yeniden açılmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son verilere göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 279'a, vaka sayısının 34 bin 432'ye çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 24 bin 137'ye ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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