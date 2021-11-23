Son dakika haberi: Kuveyt Emiri es-Sabah, istifa eden Sabah el-Halid'i yeniden "Başbakan" olarak atadı - Haberler
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Son dakika haberi: Kuveyt Emiri es-Sabah, istifa eden Sabah el-Halid'i yeniden "Başbakan" olarak atadı

AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kuveyt Emiri es-Sabah, istifa eden Sabah el-Halid'i yeniden

Bir son dakika haberine göre Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah el-Halid'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah el-Halid'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan Emirlik kararnamesinde, Sabah el-Halid'in yeni hükümetin üyelerini atamakla görevlendirildiği belirtildi.

Kuveyt Emiri'nin yeniden Başbakan olarak atadığı Sabah el-Halid yönetimindeki hükümet, 14 Kasım'da istifa etmişti.

Geçtiğimiz mart ayında istifa eden Kuveyt hükümeti, 15 bakandan oluşan kadrosuyla Kuveyt Emiri'nin huzurunda yemin etmişti.

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AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Son Dakika Haberleri

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