Son dakika haberi: Kuveyt Emiri es-Sabah, istifa eden Sabah el-Halid'i yeniden "Başbakan" olarak atadı
AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah el-Halid'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah el-Halid'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan Emirlik kararnamesinde, Sabah el-Halid'in yeni hükümetin üyelerini atamakla görevlendirildiği belirtildi.
Kuveyt Emiri'nin yeniden Başbakan olarak atadığı Sabah el-Halid yönetimindeki hükümet, 14 Kasım'da istifa etmişti.
Geçtiğimiz mart ayında istifa eden Kuveyt hükümeti, 15 bakandan oluşan kadrosuyla Kuveyt Emiri'nin huzurunda yemin etmişti.
AA / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly - Son Dakika Haberleri
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