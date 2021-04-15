Son dakika haberi... Kütahya Valisi Çelik: "Seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz"
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Son dakika haberi... Kütahya Valisi Çelik: "Seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz"

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kütahya Valisi Çelik: 'Seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz'

Son dakika gündem haberi: Kütahya Valisi Ali Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlanan hasta sayısının arttığını bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlanan hasta sayısının arttığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 pozitif vakalarının arttığına işaret etti.

Vakaların azalması için herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Çelik, "Kıymetli Kütahyalılar, vaka yoğun bakım, solunum cihazına bağlanan hasta sayılarında ciddi bir artış yaşıyoruz. Salgının yayılımını ancak hareketliliği azaltarak önleyebiliriz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Uzun süre kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayalım. Durumun ciddiyetini kavramalı, seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz. Ramazan ayı, Kütahya için bir fırsat ve şans olabilir. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam etmeliyiz. Biz bu virüsü önünde sonunda yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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