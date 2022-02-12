Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu bir aracın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Plakası belirlenen araç Kütahya girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan İ.B., F.S., R.Ş. ve E.Ç. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 105,42 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., F.S. ve E.Ç. serbest bırakılırken, R.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title