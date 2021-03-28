Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla depoya 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Depodaki tüm ürünler kül olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Meral Akşener Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 01:37:36. #1.16#
title