Son dakika haberi: Kütahya'da 'tefeci' operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kütahya'da 'tefeci' operasyonu

Son dakika haberi: Kütahya'da 'tefeci' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da 'tefecilik' yaptığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 'tefecilik' yaptığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde ikamet eden A. Ç. isimli şahsın tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı bilgileri elde edilmesi üzerine yaklaşık 4 ay süreyle yapılan çalışmada, A. Ç. isimli şahsın 9 faklı müşteki şahsa toplamda, 1 Milyon TL civarında araç, altın ve nakit para verdiği, karşılığında müştekilerden aylık faiz istediği, verdiği para karşılığında bazı müştekilerden telefon, tablet ve benzeri emanet eşya aldığı, bazı müştekilerin gayrimenkullerine ipotek uyguladığı anlaşıldı. A. Ç. isimli şahsın il merkezindeki ikamet adresinde yapılan aramada, müştekilere ait 420 bin TL tutarında 1 adet senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KÜTAHYA

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası çağırdığı polisleri kapıda karşıladı

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası çağırdığı polisleri kapıda karşıladı

 Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş

Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi televizyon kablosuyla boğulmuş
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türk Lirası, Kaçakçılık, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title