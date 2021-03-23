Son dakika haberi... Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kütahya'da, Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu tahmin edilen bronz sikkeleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da, Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu tahmin edilen bronz sikkeleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulunan tarihi sikkeleri satmaya çalışan T.Y'yi (27) takibe aldı.

Şüphelinin Yenice köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ele geçirilen sikkeler ise incelenmek ve muhafaza altına alınmak üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin