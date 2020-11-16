Son dakika haberi... Kütahya'da şüpheli ölüm
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Son dakika haberi... Kütahya'da şüpheli ölüm

16.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:03
Son dakika haberi... Kütahya'da şüpheli ölüm

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişi eski fabrika alanına ölü bulundu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişi eski fabrika alanına ölü bulundu.

Dayınlar Mahallesi'ndeki vatandaşlar, atıl vaziyette bulunan fabrika arazisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Durmuş Mehmet Coşkun (26) olduğunu anlaşılan kişinin öldüğü belirlendi.

Coşkun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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