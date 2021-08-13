Son dakika haberi! Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkundan düşen çocuk öldü
Son dakika haberleri: Kütahya'da saman balyası yüklü traktörün römorkundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kütahya'da saman balyası yüklü traktörün römorkundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Gökhan Tomruk (10), Enne Mahallesi'nde tarladan saman balyası yüklenen traktör römorkunun üstünde yolculuk yaparken düştü.
Yaralanan Tomruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Enne İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökhan Tomruk'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin