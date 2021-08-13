Son dakika haberi! Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkundan düşen çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkundan düşen çocuk öldü

Son dakika haberi! Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkundan düşen çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kütahya'da saman balyası yüklü traktörün römorkundan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Kütahya'da saman balyası yüklü traktörün römorkundan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Gökhan Tomruk (10), Enne Mahallesi'nde tarladan saman balyası yüklenen traktör römorkunun üstünde yolculuk yaparken düştü.

Yaralanan Tomruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Enne İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökhan Tomruk'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkundan düşen çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:16:57. #1.14#

title