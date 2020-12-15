Son dakika haberi! Kütahya'da sahte para operasyonu: 9 gözaltı

Bir son dakika haberine göre KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 9 kişi, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı.

KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 9 kişi, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı. Operasyonda 49 adet sahte Türk lirası banknotunun yanı sıra 4 tabanca ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. 9 şüpheliyi takibe alan ekipler, kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler A.T., Ş.S., M.A., C.K., S.T., M.S., A.G., H.H.D. ve M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 31 adet sahte 100 lira, 3 adet sahte 200 lira ve 15 adet sahte 50 liralık banknotlar ile 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 65 adet mermi, bilgisayar, yazıcı ele geçirildi.Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ