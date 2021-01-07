Son dakika haberi | Kütahya'da pencereden düşen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Kütahya'da pencereden düşen kişi hayatını kaybetti

07.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:14
Son dakika haberi | Kütahya'da pencereden düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da, bir apartmanın ikinci katının penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da, bir apartmanın ikinci katının penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Taberi Sokak'taki bir sitedeki apartmanın ikinci katında yakınlarıyla ikamet eden Yaşar Özçelik (77), henüz belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özçelik'in cenazesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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