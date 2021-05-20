Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Kadir Özer (86), hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Kadir Özer (86), hayatını kaybetti.

Kaza, Tavşanlı- Derecik yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Özer'in kullandığı 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasan Ş. (35) yönetimindeki 43 U 9520 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özer, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. 


Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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