Son dakika haberi! Kütahya'da metruk binaların yıkımı hızlandı
Son dakika gündem haberi... Kütahya Osmangazi Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binaların yıkım çalışmalarının belediye ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
13.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:55
Kütahya Osmangazi Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binaların yıkım çalışmalarının belediye ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
Yetkililer, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, huzurunun sağlanması için güvenlik ve asayiş sorunu oluşturan metruk binaların yıkımının Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirttiler. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA