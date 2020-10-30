Son dakika haberi... Kütahya'da ev ziyaretleri kısıtlamasının süresi uzatıldı
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Son dakika haberi... Kütahya'da ev ziyaretleri kısıtlamasının süresi uzatıldı

30.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:02
Son dakika haberi... Kütahya'da ev ziyaretleri kısıtlamasının süresi uzatıldı

Son dakika haberler... Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan "kapalı mekanda ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, gün, akraba ziyareti, doğum günü partisi ve gelin çıkarma gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı"nın uygulanma süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan "kapalı mekanda ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, gün, akraba ziyareti, doğum günü partisi ve gelin çıkarma gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı"nın uygulanma süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce alınan karar gereği evlerde, kapalı mekanda ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, gün, akraba ziyareti, doğum günü partisi ve gelin çıkarma gibi vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin yasaklanması kararının 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Kurallara uymayanlara uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili de kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni normalleşme sürecinde iş yerlerindeki tedbirlere uygunluğun belirli aralıklarla denetlenmesine ilişkin daha önce alınan kararlara ek olarak verilecek idari para cezalarının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 2020 yılı için alt limit olan 789 lira tabanından hesaplanmaya başlanmasına, kademeli olarak maske, mesafe, dezenfektan, genel temizlik kurallarını ihlal kıstaslarına aykırılık olmak üzere 500'er lira artırılmak suretiyle birinci kademe 1289 lira, ikinci kademe 1789 lira, üçüncü kademe 2 bin 289 lira, dördüncü kademe 2 bin 789 lira olarak uygulanmasına karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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