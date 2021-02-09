Son dakika haberi: Kütahya'da domuza çarpan minibüs devrildi: 3 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Erdoğan Damrık (32) yönetimindeki 43 ABT 239 plakalı minibüs, Hisarbey köyü yakınlarında önüne çıkan domuza çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtan dışarı fırlayan sürücü Erdoğan Damrık'ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe (55) ve Hatice Damrık (35) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin