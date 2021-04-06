Son dakika haberi... Kütahya'da çok sayıda kaçak silah malzemesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kütahya'da çok sayıda kaçak silah malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kütahya'da çok sayıda kaçak silah malzemesi ele geçirildi

Son dakika haber: Kütahya'da silah imalatında kullanılan çok sayıda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kütahya'da silah imalatında kullanılan çok sayıda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi Fuat paşa Mahallesi Yeni Sanayi Caddesinde durdurulan araç sürücüsü H.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kabzaya bağlı fişek yatağı, 1 adet tabancaya ait horoz yatağı, araç da yapılan aramada, 1 adet tabanca gövdesi, 2 adet tabanca gövde parçası, 1 adet toplu tabancaya ait namlu, şahsın, Akkent Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada ise, 1 adet polimer tabanca ana gövdesi, 1 adet tabanca gezi, 2 adet kuru sıkı tabanca için gaz ve havai fişek atım aparatı, 1 adet toplu tabanca alt ana gövdesi, 1 adet toplu tabanca tamburu, 1 adet horoz takımı bulunan tabanca alt ana gövdesi, 2 adet kabza sırt parçası, 4 adet üst kapak takımı, 1 adet toplu tabanca yıldız parçası, 4 adet şarjör, 6 adet kabza kapağı, 2 adet tetik korkuluğu, 8 adet tetik, 8 adet tetik manivelasi, 7 adet sabitleme pimi, 8 adet icra yayı, 1 adet iğne ve yayı, 1 adet horoz ve horoz tutucu pim, 1 adet şarjör yayından oluşan meteryaller, 100 adet dolu fişek ve 21 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Mesut Özil Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kütahya'da çok sayıda kaçak silah malzemesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:40:04. #1.16#
title